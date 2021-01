Opna igjen etter virus-nedstenging

New Articles

Det er for tida strenge restriksjonar frå statleg hald, som mellom anna gjer at bebuarane ved Sykkylven bu- og aktivitetssenter bør ha lite besøk og følgje ekstra strenge smittevernrutinar. Ein skal mellom anna max ha ein til to nærkontaktar på besøk.





Tiltak

Fredag 8. januar måtte Buas innføre endå strengare rutinar. Då vart korttids/rehabavdelinga ved Sykkylven bu- og aktivitetssenter stengt for besøkande. Bakgrunnen for stenginga var eit begynnande utbrot av mage/tarm-virus på avdelinga.

– Det var ikkje snakk om noko stort utbrot. Fire personar vart sjuke. Stenginga vart gjort mest for sikkerheits skuld, frå fredag til onsdag, medan vi venta på prøvesvar. Desse dagane kunne ikkje bebuarane ha besøk i det heile tatt, fram til vi fekk att testane som var negative, fortel fagleiar ved heimetenestene, Elisabeth Solberg. Avdelinga følgjer no dei vanlege besøksvilkåra som gjeld på Buas.