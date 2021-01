Populær nyåpning av Stranda Bakeri

New Articles





Endeleg var dagen komen då Stranda Bakeri kunne opne dørene att. Etter fleire veker med å pusse opp så var dei i dag klare for å ta i mot bygdefolket att. Utanom nye farga på veggane så har bakeriet fått heilt ny disk og nye reolar. I glasdisken bognar det av nybaka kaker og bakevarer. Bak i moderne hyller finns ulike typen brød og bakverk. Ekteparet Ekkel har jobba heile natta og kom så vidt i mål før dei opna dørene kl. sju i dag tidleg.

– Vi er nesten i mål men eg må beklage at ikkje alle dei nye stolane og barkrakkane endå ikkje er på plass. Det vart lengre leveringstid enn venta, fortel Esther Ekkelenkamp bak kasseapparatet.

Faste gjestar attende

Fleire på Stranda brukar bakeriet som sin faste møteplass. Særleg gjeld dette dei godt vaksne og andre som er ledige på dagtid. Her drikk dei kaffi, tek seg ein matbit og pratar om laust og fast.

– Vi er her kvar formiddag og har sakna denne møteplassen under oppussinga., Her får vi også det beste brødet i bygda. Butikkbrøda kan ikkje måle seg mot Stranda Bakeri sine, seier Ola Drege

Nøgde gjestar

Sjølv om vi vitjar bakeriet tidleg på dag, så strøymer det på med kundar og gratulasjonar til ekteparet og eigarane Vincent og Esther Ekkelenkamp.

– Den første kunden var på plass klokka sju då vi opna, men det største trykket vert vel midt på dag når alle skal på kafe, smiler Esther.

– Eg har sakna bakeriet då dei har det beste brødet i bygda. I dag er eg berre innom og handlar, men eg og veninnegjengen møtast fast her kvar 14. dag, fortel Marit Vinje Lien