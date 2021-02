-Våg å vere den kjipe forelderen

New Articles

Rusførebyggande team består av representantar frå helsestasjon, barnevernstenesta, miljøterapeutar ved Aure skule og ungdomsskulen, rus- og psykisk helseteam og politiet. Sidan dei ikkje kjem seg ut til ungdomar og foreldre, ønskjer teamet å nå ut gjennom lokalavisa.

-Vanlegvis har vi to møter hos 7. klassene og eit foreldremøte imellom, fortel Ann Kristin Bjørnevik, som er miljøterapeut ved Aure skule. No må dei gjere det litt annleis.





Informasjon

I møte med elevane brukar politiet mellom anna å snakke om kva rusmiddel er, korleis det påverkar ein og kva konsekvensar bruk kan gi. Når foreldra samlar seg, er det fokus på den sentrale rolla dei har.

– Vi starta med å fortelje om kva vi har gjort saman med barna i klassene. Elles går vi gjennom tema som handlar om tobakk, snus, alkohol og hasj i Ungdata-undersøking. Foreldra får også presentert ulike casar som reelt kan skje deira ungdomar, seier Bjørnevik.

– Ein case handlar om Sander på 15 år som ville grille i Haugbukta 30 april. Det opnar for diskusjon. I neste case får ein høyre om yngre og eldre ungdomar som er samla i Haugbukta, og Brage som tek fram ei sekspakning med øl som han har fått med faren sin. Då er det nye tema å diskutere. Det kan vere kor lenge skal barna skal få vere ute, kva dei skal få vere med på og kva avtalar som kan lagast på førehand. Ikkje minst ligg det til rette for å diskutere det å sende med mindreårige alkohol. Mange argumenterer med at «då veit vi kva dei drikk», men studiar viser at denne alkoholen kjem i tillegg til det dei får tak i, seier Kristine Hansen i politiet.

Situasjonar

Hansen fortel at uønskte og straffbare handlingar gjerne skjer nå ungdom er samla ute, og spesielt når alkohol er involvert.

– Det er viktig å gjere foreldra bevisste, seier ho, og legg til at politiet av og til må gjere grep.

– Når barn og ungdom under 15 år er ute seint om kvelden, heng rundt kjeder seg, då kan ting skje. Dei kan til dømes treffe personar som er påverka av alkohol, få tilbod om å prøve det sjølve eller bli tilnærma seksuelt. Politilova paragraf 13 gir oss høve til å bringe heim barn som driv rundt etter klokka 22 eller kontakte foreldra. I nokre tilfelle kontaktar vi barnevernsvakta. Vi gjer sjølvsagt vurderingar i kvar situasjon. Dette er ikkje stort problem, men med våren kjem russefeiring, og då er det også ein del yngre ungdomar ute. Det oppstår situasjonar der mindreårige er innblanda og vi blir involvert kvart år, seier Hansen.





Einingsleiar for barne- og familietenestene, Linda Nilsen Hovland, fortel at målet med teamet er å kome inn tidleg.

– Vi vil skape refleksjon blant elevar og foreldre. Vi vil ikkje skremme, men kome i posisjon til samarbeid med foreldra, seier ho.

–Vi får mange positive tilbakemeldingar, og ein del foreldre seier «oi, skjer det», seier Bjørnevik.

Støtte

-På eit Ungdata-spørsmål om alkohol svarer 78 prosent at dei ikkje får lov å drikke alkohol, tre prosent at dei får lov og 19 prosent veit ikkje. Det kan vere lurt å ta praten om kva som er greitt og ikkje, seier Hansen.

-Vi rår også foreldre til å lage kodar mellom seg og borna. Kanskje kan borna gi eit teikn om at dei eigentleg ikkje vil vere ein stad, og så kan foreldra ringe og seie at dei kjem og hentar. Då kan foreldra vere dei kjipe, når borna synest at det er vanskeleg å seie frå, seier Bjørnevik.

– Openheit mellom foreldre og barn er veldig viktig. Det skal vere trygt å ringe heim, borna skal ikkje vere så redde for å få kjeft at dei ikkje tør å seie frå når noko ikkje går som dei hadde tenkt, legg Gry Govind ved barneverntenesta til.

-Kanskje har barnet opplevd å ha blitt filma eller tatt bilete av i ein uheldige situasjon. Om det til dømes gjeld nakenbilete, treng dei kanskje hjelp til å fjerne det og anmelde. Om foreldra viser omsorg og er med og finn ei løysing, så slepp kanskje barnet å kjenne på håpløyse. Då slepp dei å føle at dei står i det åleine, seier Hansen.





Rettleiing

Rusførebyggande team fortel at det er ulike instansar ein kan kontakte dersom ein er bekymra for barn.

– Ein kan få rettleiing frå barnevernstenesta når ein står i vanskelege situasjonar. Ein treng ikkje å ha open sak hos barnevernet, og det treng heller ikkje å bli ei sak. Det handlar om å få råd. Dei aller fleste barnevernet har kontakt med tek sjølv kontakt for hjelp, fortel Linda Nilsen Hovland.

Når det gjeld rus blant yngre ungdom i Sykkylven har ikkje politiet noko spesiell bekymring. Barnevernet har same inntrykk av situasjonen.

-Men vi veit at det føregår ein del i byar nær oss, så vi vil at folk skal vere oppmerksame, seier Hansen.

– Ver den kjipe forelderen, ikkje ein kompis, er oppmodinga til rusførebyggande team.