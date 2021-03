Kvinnedag med viktig bodskap

New Articles

Kvinnedagskomiteen i Sykkylven bestemde seg for at markeringa i år skal merkerast gjennom ein turmarsj, i staden for ordinært arrangement på kulturhuset. Start og slutt vert ved kaitrappa.

Appell

Det er lagt opp til at dei som møter fram på kvinnedagsmarkeringa 8. mars skal få bryne seg på ulike postar med spørsmål medan dei går ein runde i sentrum.

– Det blir loddtrekking på billetten, der vi skal dele ut eit flott måleri som Olav Harald Ulstein har gitt til oss. Det vert også høve til å vinne nokre små premiar for dei som deltek, fortel Anita Kjersheim, som er leiar komiteen og skal stå for velkomsten.

I år er det snart 17 år gamle Kaja Tafjord – Klokk som vil halde kvinnedagsappellen. Temaet vert korleis det er å vere ung jente i samfunnet i dag, og korleis feminisme påverkar dei ulike aldersgruppene på ulikt vis. Arrangementet får som tidlegare ei sosial ramme, men denne gongen må dei som møter fram ta med eigen mat og drikke.

Føremål

Overskotet etter kvinnedagsmarkeringa går i år til Nok., tidlegare SMISO Møre og Romsdal, eit tverrfagleg, gratis og lågterskel hjelpetilbod til alle personar som har vore utsett for seksuelle overgrep og deira pårørande.

– Vi er også ein fagressurs som tilbyr rettleiing og undervising til skule­klasser, lærarar, helsepersonell og andre fagpersonar i spørsmål som omhandlar seksuelle overgrep. Vår primæroppgåve er å tilby samtalar, men ein del av mandatet vårt er å drive førebyggjande verksemd. Vi samarbeider med alle videregåande skular om undervising til avgangselevane. Dette samarbeid med helsesjukepleiarane og politiet. Vi skal til Sykkylven VGS 9. mars, i samband med opplegget Alternativ rus(s), seier Laila Nøsen ved Nok. Møre og Romsdal., og legg til at Nok. har eit svært godt samarbeid med helsesjukepleiar ved Sykkylven vidaregåande skule, Inger Klungsøyr, som er koordinator for opplegget lokalt. Nok. underviser mellom anna barnehagetilsette, foreldre, tiltak funksjonshemma, barnevern, høgskulestudentar og idrettslag. Nok. tilbyr også undervising til 8 trinn, samt foreldre så langt dei har ressursar, og prøvar då å prioritere dei kommunane som støttar tilbodet. Stranda støttar Nok., medan Sykkylven er ein av fem kommunar i Møre og Romsdal som har valt å ikkje gje støtte.

– Det er leit at Sykkylven kommune ikkje vil bidra. Det håpar eg at det vil bli ei endring på, for dette er svært viktig arbeid som også Sykkylven har stor nytte av, seier Anita Kjersheim, leiar i kvinnedagskomiteen.





Smittevern

Nøsen er svært takksam for at komiteen i Sykkylven vil gje overskotet frå arrangementet til Nok., men synest likevel det aller viktigast er at temaet seksuelle overgrep vert sett på dagsorden.

– Seksuelle overgrep er eit folkehelseproblem som er forbunde med nedsett fysisk og psykisk helse for dei som er utsett. Undersøkingar viser at 33,6 prosent av kvinner, og 11,3 prosent av menn i Norge er utsette for seksuelle overgrep, og mange av desse blei utsett i barne- eller ungdomsåra, seier ho.

Anita Kjersheim, Berit Bjørlo og Bente Aure i kvinnedagskomiteen er nøgde med årets tema, og glade for at dei har fått til eit koronavenleg alternativ til den tradisjonelle markeringa. Dei har vore i kontakt med både politi, handelsforeining og kommuneoverlege for å legge forholda best mogleg til rette for eit trygt arrangement.

– Dette vert kjekt, sosialt og meiningsfullt, og vi vil oppmode om å invitere med seg kollegaer til ei fin stund, avsluttar dei.