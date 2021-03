Avføring på ville veier, renseanlegget på Kvasneset

New Articles

Ålesund Industri og Næringspartiet (INP) krever at kloakk renseanlegget på Kvasneset må utredes på nytt av fagfolk. Det må finnes mer hensiktsmessig lokalisering, og løsninger, både for befolkningen og miljøet.

Med den økonomiske situasjonen i Ålesund kommune må man innse at et milliard anlegg blir en utfordring. I Norge har vi en tendens til å foreta utbygginger ut fra statistikk, ikke prognose. Man ønsker å sette opp et sekundær renseanlegg som i bestefall har en rensegrad på 70-90%. Hvorfor ikke evne å se et større bilde, hvorfor ikke bygge for fremtiden? Hvorfor ikke nytte den Sunnmørske grynder mentaliteten og se muligheter selv i kloakken? Innovasjon er et populært ord, hvorfor ikke se mulighetene ikke bare baksiden?

Ålesund INP mener kommunen burde se til Veas anlegget. Veas er et interkommunalt samarbeid som eies av kommunene Asker, Bærum og Oslo. Ut over effektiv vannrensing, medvirker Veas til at næringsstoffer bringes tilbake til kretsløpet. Gjennom produksjon av stabilisert, hygienisert og kalktilsatt avløpsslam (Veas-jord). Landbruket nytter godt av en nitrogenløsning som produseres ved anlegget. Samt at Veas også produserer biogass. Et anlegg som Veas er et anlegg for fremtiden, med utvikling både for innbyggere og miljøet

https://www.veas.nu/

Ålesund INP stiller seg undrende til om Kvasneset det mest egnede området for et renseanlegg? Kloakken fra 70000 mennesker skal etter en viss rensing slippes ut i Storfjorden? Hvor er logikken i det? Et anlegg av denne størrelsesorden, bør slippe restavfallet ut i havet, ikke i Storfjorden.

Ålesund INP mener det bør utføres en ny utredning av andre egnede plasseringer. I dette bildet må hensynet til innbyggerne komme i første rekke. Boligprisene har allerede blitt påvirket negativt på Kvasneset. Skulle stanken bli så ille som skeptikerne frykter, er det naivt og tro at boligprisene i indre bydel ikke blir påvirket.

Når Ålesund kommune skal bygge nytt renseanlegg så må det kunne forventes at det bygges for fremtiden. Hvordan kan man da tenke andre alternativ en et fullrenset anlegg? Uavhengig av plassering så skal man ta hensyn til miljøet. Kommunen sender feil signaler om man tillater utslipp av kjemikalier, tungmetall, mikroplast og medikamentrester.

Innbyggerne krever ny utredning, Ålesund INP støtter lokalbefolkningen i deres bekymringer. Det er ikke hensiktsmessig å legge anlegget på Kvasneset, når en kan finne bedre egnede område. Her må folket høres.

Hvilke finansielle muligheter som finnes gjennom forskjellige ordninger i staten har ikke Ålesund INP, ikke oversikt over. Vi ser selvfølgelig utfordringen kommunepolitikere har i å finansiere et slikt anlegg.

Stem Industri-og Næringspartiet ved stortingsvalget 2021