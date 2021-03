Deltok i digital RG-konkurranse

New Articles

214 utøvarar har konkurrert i 15 ulike hallar, frå Mandal i sør til Tromsø i nord, under Asker Online Cup 2021 som gjekk av stabelen sist helg. Desse kom frå Fana, Malvik, Straen, Kristiansand, Sykkylven, Skjeberg, Tvedestrand, Mandal, Stabekk, Kolbotn, Hammer, Stavanger, Bergen, Tromsø, Ålesund og heimeklubben Asker. Dei ti deltakarane frå RG-gruppa Sykkylven gjorde ein god innsats. For dei fleste var det første gong dei deltok i ein så stor konkurranse. Deltakarane blei filma og framsyningane livestreama, slik at dommarane kunne vurdere dei.

I klassa Junior div. b/c (ein reiskap) gjorde Ane Lunde best resultat av sykkylvingane, med 27.-plass og 8,408 poeng. Pernille Linga kom på 28.-plass med 8,367 poeng, Ingrid Hole Bjørneseth på 34 plass med 7,742 poeng, Ylva Hovet Arntzen på 41.-plass med 6,775 poeng, Julie Angelica Aure Strømme på 42.-plass med 6,725 poeng, Naomi Skogvold Melendez på 46.-plass med 5,600 poeng og Julia Hole på 47.-plass med 4,883 poeng. i klassa junior div. a (to reiskap) kom Thea Roset på 11.-plass, med 17,475 poeng, Maria Langøy Velle blei nummer 13 med 16,967 poeng og Sophia Holmberg nummer 16 med 15,092 poeng.