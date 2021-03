Gamle bilete 26 mars 2021

New Articles

Huset Solheim, eller Solheimhuset på folkemunne, er eit kjend landemerke på Stranda og ligg like ved Rema 1000. Huset blei bygd i 1903 av Jens Bastian Langlo. Han hadde blitt ein velhalden mann etter å ha vore i Amerika og greve gull. Ein kan anta at det er nettopp Langlo og hans familie vi ser på terrassen på bilete då bilete truleg er frå tidleg på 1900-talet.

I dag er huset verna og eigd av ekteparet Turid og Hans Fevang. Dei har eigd huset i over 34 år og har lagt ned tallause timar i oppussing og vedlikehald. Hagen rundt huset er også eit syn i seg sjølv og i 2019 fekk ekteparet Fevang Stranda sogelag sin vernepris.

Skyteøving på Stranda på 80-talet.

Bakedag på Betel barnehage i 1992

Jan Dimmen var ein kjent og kjær figur på Stranda. Han vaks opp midt i sentrum, over butikken til far og mor. Butikken gjekk under namnet Dimmenbuda og den står framleis på samen plassen den dag i dag. Jan var seg sjølv fullt og heilt. Han var dyktig på fele og spelte i Stranda Spelemannslag i fleire år. Jan sin andre hobby var å gå rundt med kamera og filme alle han møtte. På dette viset har han dokumentert mange folk og hendingar på Stranda opp gjennom åra.





Hilde Fjørstad og Lene Walkoffpå jobb på Baers Kafe på 80-talet.