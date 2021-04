Presenterte sentrumsskuleprosjektet:

– Ein må byggje ein skule for framtida

Forprosjektet for den nye sentrumsskulen som er planlagt i Sykkylven vart godkjent av formannskapet denne veka og skal vidare handsamast av kommunestyret. – Det er viktig at ein no bygg stort nok og ikkje seinare må bruke brakker for å utvide, sa Hans Petter Sørensen (Ap).