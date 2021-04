To NM-gull til Platina Seafood

New Articles

Platina Seafood på Stranda henta heim to gull- og ein sølvmedalje under NM i Sjømat, som vart arrangert av Sjømatbedriftene i samarbeid med NTNU denne veka.



Dei to nyutvikla produkta Ørretburger urter & ost og grov Ørretpølse chili & cheddar tok gull i klassene osteburger og ferdigrett / ferdigprodukt. Den klassiske lakseburgaren til selskapet som seljast under merkevarnamnet EatSalmon, vant sølvmedalje for smaken chili & cheddar.