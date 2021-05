Rådmann Åse Elin Hole om smitteutbrotet:

– Heldige som ikkje har hatt fleire smittetilfelle

– Eg vil gi all honnør til svært dyktige personar i smittesporingsgruppa. Dei har jobba både ettermiddag og natt for å sikre kommunen på best mogleg vis. At vi berre har ti smitta på noverande tidspunkt, trur eg er på grunn av den innsatsen dei har lagt i arbeidet, seier rådmann Åse Elin Hole.