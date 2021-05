Legg ned etter over 70 år

Håpar at noko vil ta over butikken

Etter over 70 år med drift ved P. Blindheim AS, vert butikken lagt ned til sommaren. – Vi håpar at nokon vil ta over, anten for å drive leikebutikken vidare eller for å fylle lokala med andre varer, seier Bjørg og Olav Kittang.