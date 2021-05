Utan ytringsfridom – ikkje noko trygt og godt samfunn

New Articles

I innleiinga trekte Sørbø fram tilhøva for ytringsfridom i verda og Norge, og peika på at tilhøva for ytringsfridom i Norge var vesentleg betre enn i verda elles. Han var svært tydeleg på at særleg i totalitære regime har ytringsfridomen tronge kår. Likevel var han kritisk til bruk hemmelege dokument og avtalar på mange område i samfunnet, til dømes tryggingspolitikken i Noreg. Han peika på at det derfor i Noreg er ein lite open diskusjon om dei faktiske tilhøva rundt utplassering av amerikanske soldatar og våpen på norsk jord, og noko ironisk nemnde han at den norske forsvarsministeren sine talar ofte var godkjende av Nato.