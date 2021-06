Frå DDR til Stranda

New Articles

Kven er dette? Kven er dette? Namn: Dirk Urban

Alder: 52

Yrke: Installatør

Bustad: Stranda

Dirk Urban er mannen bak elektrofirmaet Urban Elektro. Han kjem opphavleg frå Ribnitz i tidlegare Aust-Tyskland, der han vaks opp saman med mor, far og tre søsken. 16 år gamal blei han elektrikarlærling og var ferdig utlært i 1987. Kona Ramona, som også er frå Ribnitz, møtte han i 1985 og saman har dei sonen Nico (30).

Familien på tre reiste på sin første ferietur til utlandet i 1994, og då til Ungarn. Deretter var dei i Danmark i 1996 før dei i 1997 kom til Norge for første gong. Dei ferierte då på Karmøy og til reisefølget si store overrasking så gifta dei seg like godt hos sorenskrivaren på Stord. Då dei kom heim fekk Dirk tips av ein kollega om å reise til Nordvestlandet neste gong, og det gjorde dei. Tre år på rad ferierte dei på Linge i same hytte kvar sommar, og i 2001 flytta dei til Stranda. Både Dirk og Ramona fekk seg jobb med ein gong. Dirk starta først hos tidlegare Bravida, no EL24 før han i 2015 starta sitt eige firma. Ramona jobbar i leiinga ved vaskeriet Breeze Nordvest.

I dag bur dei ved fjorden i eit hus der alt er på stell. Dirk likar båtliv og fiske, men også å stelle i den fine hagen sin. I desse dagar er Dirk i gang med å lære seg poding av frukttre.

– På Stranda kan du skaffe deg det meste og få hjelp til alt mogleg, men poding har eg måtte lære meg sjølv, seier Dirk med eit smil

– Er favorittdrikken din kaffi?

– Eg drikk to koppar dagleg for å vakne og for å få energi, ein til frukost og ein til lunsj. Av anna drikke er eg glad i te og ei kald øl ved rett anledning.

– Kva er favorittretten din?

– Vi sakna litt tysk mat i starten, men no har vi vorte glade i det meste av norsk mat. Jarlsbergost er godt og det same er pinnekjøt på julaftan. Av og til saknar eg ei god tysk kjøttpølse med loff og sennep til, men ikkje ofte.

– Kva vil du lese om i Nyss?

– Alt av nyhende frå Stranda. Eg likar også politiske debattar og lesarinnlegg om lokale saker som engasjerer og om kommunale planar for bygda. Det er det litt lite informasjon om.

– Om du fekk bestemme, kva ville du endra på Stranda?

– Vi skulle hatt fleire gangvegar og tiltak som gjer at folk held fartsgrensene der dei er låge. Eg er heller ikkje glad i plasseringa av oppdrettsanlegget ved Skafjellet då det skjemmer naturen. Eg ville også fått fjerna mykje krattskog mange stadar for å betre utsikta i Stranda for både innbyggarar og tilreisande.

– Kva er du mest nøgd med på Stranda?

– Det er mykje; den unike naturen, trygg og roleg plass, mangfaldig og kompetent næringsliv, alle kan få seg jobb, Strandafjellet som skaper inntekter og arbeidsplassar og til sist alle dei hyggelege og hjelpsame innbyggarane i Stranda.

– Kva er favorittmusikken din?

– Eg likar all type musikk, men kanskje mest popmusikk frå 80 og 90-talet, og frå dagens musikk. Musikk høyrer eg mest på i bilen mellom jobboppdraga, aldri når eg arbeider.

– Kven beundrar du mest?

– Eg beundrar den eldre generasjonen som har jobba hardt for at vi skal ha det så bra som vi har det i dag. I tillegg beundrar eg alle som driv frivillig arbeid og naboen min Fru Osvik på 90 år som er sprek som ein 60-åring og går lange turar kvar dag.

– Kven vil du sende ei helsing til?

– Eg vil helse til alle venner, kjenningar og til familien. Og til alle på Stranda som har teke så godt imot meg og familien min.