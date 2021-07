Ap vil halvere fergetakstene - Frp surmuler

New Articles

Sve og Listhaug bør stille seg opp på fergekaiene og be om unnskyldning. Deretter må de gjerne kopiere mer av Arbeiderpartiets politikk.

Siste fergeinnlegg fra Frank Sve (Frp), mangler ikke sterke karakteristikker. Det som mangler er saklig argumentasjon.

Frp har nå hatt makta på Stortinget i åtte år, sammen med Høyre. I seks av dem har Frp hatt både samferdselsministeren og finansministeren. Gjennom hele den perioden har fergeprisene steget og steget, uten at Frp har løftet en finger. På de statlige sambandene har takstene økt og økt. Og det er bevilget for lite til fylkeskommunene, som også har blitt tvunget til å følge Frps nasjonale prisøkninger. Det eneste Frp har gjort, har vært å skylde på alle andre. Når vi har påpekt at Frps samferdselsminister har hatt direkte ansvar for prisøkninga på riksvegferger, har det ikke kommet noe svar.

Jeg og Møre og Romsdal Arbeiderparti har kjempet for statlige midler til halverte fergetakster lenge. Først sto vi alene. Deretter fikk vi med oss hele Arbeiderpartiet. Til slutt fikk vi banket det inn i Arbeiderpartiets program. En stor seier for alle som er avhengig av ferge. Men fra Frp og Sve møtte vi bare kritikk. Først da de forstod at Møre og Romsdal Ap hadde fått nasjonalt gjennomslag, snudde Sve og Frp. Da mente de plutselig det samme som oss, bare med løfter om noen flere milliarder til på toppen.

Det er bra at også Frp omsider er blitt med på å senke fergetakstene, men det kommer lovlig seint. Strengt tatt burde Sve og Listhaug stilt seg opp på fergekaiene rundt om i fylket og bedt de fergereisende om unnskyldning for at at Frp ikke har gjort noe med fergetakstene gjennom de åtte årene de har vært en del av flertallet som har styrt landet. Men sånn blir det når Frp prioriterer dem som har mest fra før, og sender det meste av pengene til sentrale strøk, framfor vanlige folk i Møre og Romsdal.

I år står velgerne overfor en verdivalg: Vil du ha mer sentralisering, privatisering og salg av Norge med Høyre og Frp, eller vil du ha satsing på trygge arbeidsplasser, gode skoler og en verdig eldreomsorg med Arbeiderpartiet i HELE Møre og Romsdal? For oss i Arbeiderpartiet er svaret klart - nå er det vanlige folks tur!