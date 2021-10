Kven skal få kulturprisen for 2021?

New Articles

Kulturprisen for 2021 skal delast ut til einskildpersonar, lag eller organisasjonar som har vist vedvarande evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats ut over det vanlege.

Formålet med kulturprisen er å stimulere lag, grupper eller personar i arbeidet for utbreiing, utøving og organisering av ulike kulturaktivitetar i Stranda kommune.

Kven som helst kan kome med forslag på kandidatar til prisen. Det er ingen søknadsskjema eller mal for innsending av forslag.

Helse-, oppvekst- og kulturutvalet (HOK) i Stranda kommune avgjer om prisen skal delast ut, kven som skal få prisen og, i tilfelle deling, kor stor del kvar skal få. Kulturprisen skal delast ut av HOK ved høve og kan delast ut berre ein gong til same person, lag eller gruppe for same aktivitet.

Frist for innsending av forslag til kandidatar er forlenga til 1. november 2021.