New Articles

Ein kan lese om at fleire kommunar manglar hurtigtestar og at reknestykket ikkje går opp. Også i Sykkylven har det vore ei utfordring å sikre at det til ei kvar tid er testar tilgjengelege då smittesituasjonen og testregimet stadig er i endring.

– Vi får levering av hurtigtestar kvar veke, men vi veit ikkje frå veke til veke kor mange vi får. Hittil har vi mottatt litt færre hurtigtestar enn det vart antyda at vi skulle få, seier Birte Enstad, og legg til at dei har forsøkt å fordele hurtigtestar ut i skular, barnehagar og helse- og omsorgstenestene slik at dei har lett tilgang ved behov for hurtigtesting.

– Hittil har dette fungert greitt. Det har skjedd at kassa med hurtigtestar som står i Sykkylven kulturhus har blitt tømt raskare enn vi har greidd å fylle på, men stort sett har vi hatt testar tilgjengelege i opningstidene for dei som treng det, seier ho.

Ikkje fleire enn nødvendig

Det blir sett stor pris på at folk er solidariske og ikkje forsyner seg med fleire testar enn nødvendig.

– Det er spesielt viktig at vi har testar tilgjengeleg for dei som har symptom, og for dei som bur saman med nokon som er stadfesta smitta, avsluttar Birte Enstad.

Det har ikkje lukkast Nyss å kome i kontakt med Stranda kommune for å få ein uttale om hurtigtestsituasjonen der.