Dette blei klart under det digitale årsmøtet til Møre og Romsdal Høgre i helga som var. Monica Molvær frå Ålesund var frå før konstituert som fylkesleiar etter at Dag Olav Tennfjord søkte permisjon frå verva sine etter å ha blitt kommunedirektør i Giske kommune. I helga blei Molvær samrøystes valt som fylkesleiar for partiet.