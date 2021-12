O jul med din smak og din smerte

Innsendt

Det er så ulikt kva folk synest smakar godt. Jula er gjerne ei tid for ulike smakar. Personleg har eg mine smaksfavorittar i jula. Det er nok den ferske torsken på juledag som tronar øvst på smakshimmelen. Men eg veit at mange ikkje er samde i dette. Nokon likar ikkje fisk i det heile. Tenk at smak kan opplevast så ulikt?

Det er også like ulikt kva folk tykkjer er smertefullt. Smerte kjem i ulike fasongar. Jula har si eiga smerte. Med sakn, sorg og skuffelsar. Nokon elskar til dømes å vere åleine medan for andre er det det verste som kan hende dei. Andre kan sakne nokon i jul etter jul, årevis etter at dei er borte, medan for andre kan dette vere mykje lettare.

Den kristne julebodskapen, slik eg ser det, handlar faktisk meir om smerte enn om smak. For det handler jo om ein fødsel. Noko av det mest traumatiske og smertefulle vi nokon gong opplever i livet, nemlig fødselen vår, hugsar vi (heldigvis) ikkje noko av. Tenk kva smerte fødselen representerer for barnet; det å gå frå å vere fullstendig omgjeven av mor sin varme, tryggleik og omsorg i livmora til å verte tvinga ut i det kalde livet. Smerta vert stilna med å få kome til mor sitt bryst, kjenne att hennar hjarteslag og møte hennar blikk. Eit nytt blikk, likevel kjend.

Julenatt vart Guds son teken bort frå sin himmelske bustad, omkransa av Guds kjærleik, makt og omsorg. Han vart fødd inn i vår kalde verd. Det var eit nytt og smertefullt møte med verda, likevel var ikkje dette eit nytt møte for Guds son, for han hadde sjølv skapt verda. Vidare fekk Jesus oppleve smerte i ulike fasongar. Han fekk kjenne på fattigdom, svolt, svik, spott og det å vere flyktning. Til sist fekk han oppleve tortur, truleg den verste form for smerte. Den smerte som har som mål å ta bort vår verdi som menneske. I dette døydde han. Jesus døydde i smerte, han sovna ikkje inn i fred for å seie det slik.

Tomas Kingo skriv i salmen «Sorgen og gleden de vandre til hope» at solskinn og skyer de følges og ad! Og Angsten skal vendes til varende glede, smerten skal vinne så salig en fred.

Det Kingo bringar fram er at når vi ser korsets smerte, må vi alltid sjå det i lys av oppstandelsens glede. Det er som at ein smertefull fødsel for mor og barn alltid må sjåast i lys av det blikk som møtest mellom mor og barnet når det blir lagt til brystet første gang.

Vi kan ikkje hindre smerte i livet, men vi kan lindre smerte. På kva vis kan vi lindre smerte? Det er å våge å gå med og stå attmed kvarandre i den smerta ein møter. Slik som ein gjer når nokon skal føde. Den beste smertelindring for ei fødande kvinne er ikkje lystgass eller epidural, men å ha nokon med seg på fødestova.

Såleis tek ikkje Gud bort di smerte i dette livet. Men, han lindrar den i det han går igjennom vår smerte med oss. Og han lovar at ein dag skal våre blikk møtast og vi ser alt i lys av oppstoda. Slik Paulus skriv det i brevet til korintarane kapittel 13: No ser vi i ein spegel, i ei gåte, men då skal vi sjå andlet til andlet. No skjønar eg stykkevis, men då skal eg kjenna alt fullt ut, liksom eg fullt ut er kjend av Gud.