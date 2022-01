«Best før»

Innsendt

Jeg skjønner at jeg må gå skole, finne ut hva jeg vil bli når jeg blir stor, få en utdanning og jobbe. Men hvorfor er det slik at samfunnet har laget en fasit på hvordan jeg skal leve mitt liv? I 2020 startet et forferdelig tankekjør rundt akkurat dette spørsmålet. I 2020 mistet jeg han som jeg trodde skulle være der for alltid, min fadder og fetter.