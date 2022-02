Sykkylven SV ser framover

Innsendt

SV i Sykkylven og i fylket opplevde det positive i valåret 2021 at vi igjen fekk ein representant inn på Stortinget, Birgit Oline Kjerstad. Kjerstad kjenner godt til samfunns- og næringsliv i distriktet og har eit brennande engasjement for sosialpolitikk, distriktsutvikling og miljø- og klimasaker som er viktige også for folk i Sykkylven. Det er godt å vite at vegen til Stortinget er kort når det er saker vi ønskjer å ta opp på vegne av lokalsamfunnet.