Innsendt

10. februar skal bistandsorganisasjonen NSP-AID ha møte i Sykkylven bedehus. Daglig leder Gunnar Hamnøy fra Skodje har drevet denne organisasjonen i 11 år, og har bygd opp et stort arbeid for å støtte barn og unge med skole og utdanning i Kenya og Etiopia. I tillegg drives det barnehjem for barn på kysten av Kenya for barn som har mistet sine foreldre.