Sunnmørske tonar ut til verda

Kultur

Våren er her, i alle fall på kalenderen sjølv om vintertemperaturane framleis bit seg fast, og det går mot lysare tider. Det var òg dette som var tema under minifestivalen «Mot lysare tider» som blei arrangert på Storfjord kulturhus på Stranda i helga. Først fredag kveld med bluestonar frå Magnus Antonssen Bluesband, medan det laurdag kveld var duka for to timar med variert musikk av artistar frå Sunnmøre. Det heile blei strøyma på nettet, mellom anna i USA, Russland, Australia, Bulgaria og fleire andre land.

Nyss var òg til stades denne laurdagskvelden, saman med vel 60 andre i publikum, og det var god stemning allereie frå første tone. Koronapandemien har ført til eit heller magert kulturtilbod, og ein kunne ta og kjenne på kjensla om at folk var klare for å få servert livemusikk igjen.

Variert program

Sidan minifestivalen òg er strøyma til fleire forskjellige land var òg kveldens konferansier av den fleirspråklege sorten. Etter å først ha trollbunde publikum med «Sonate i e-moll» av Johann Sebastian Bach på piano, ønskte Aksel Kolstad velkomen til konsert på norsk, engelsk, fransk, bulgarsk, russisk og fleire andre språk. Kolstad er av typen som har all energi på utsida av kroppen, og han vitsa og skøya til stor latter frå publikum. Ei vitamininnsprøyting i ei heller trasig tid, kan ein nok seie.

Først ut på programmet var Lisabeth Brekke Sylthe frå Kvamsøya i Sande kommune, eller Lizz som er artistnamnet hennar. Ho skulle eigentleg har det store gjennombrotet i fjor, med platekontrakt og fleire utselde konsertar, men koronaviruset sette ein kjapp stoppar for det. Ho var tydeleg glad for å vere på Stranda denne laurdagen.

– Så kjekt å sjå dokker. Det er deilig å få sjå folk igjen. Muchas gracias mi amores, sa ho frå scena.

Ho spelte fleire av sine eigne låtar, som alle har hatt fleire tusen strøymingar på Spotify, og saman med bandet sitt skapte ho skikkeleg stemning til velfortent applaus frå publikum.

Neste artist ut var Stine Hole Ulla frå Sykkylven. Medan Lizz song alle songane sine på engelsk, song Stine på si eiga sykkylvsdialekt, med songen «Der ej høyre te». Medan ho song blei det vist bilde frå heile Sunnmøre på storskjermen bak ho, så det internasjonale publikummet fekk litt real sunnmørsreklame saman med den vakre musikken.

Frå ein artist frå Sykkylven var det i neste omgang klart for ein artist frå Stranda, då P.K. Støbakk tok over scena. Songane hans var i sjangeren konferansier Kolstad beskreiv som «den heilnorske sjangeren køntri, som dei på Island kallar køntriur». Han song tre songar, der to var på engelsk og den siste var den norske songen «Rein magi».

Etter P.K. var det igjen klart for Stine Hole Ulla, som denne gongen hadde med seg Aksel Kolstad på tangentar. Her framførte dei klassisk musikk, mellom anna Griegs «Ved Rondane». Innleiingsvis spøkte Kolstad med at han og Stine hadde tenkt seg ut på turné, under namnet «Beauty and the Beast» der «the Beauty» var den med minst hår, til latter frå publikum. Han heldt også fram med å imponere med språkkunnskapane sine, der han mellom anna bad Dracula om å skaffe seg ein jobb på rumensk.

Nest siste post på programmet var Tricia Boutté-Langlo, den amerikanske jazzvokalisten frå New Orleans som fann kjærleiken i Norge og flytta til Langevåg i Sula kommune. Ho hadde med seg pianist Paul David Longstreth på video frå USA, og saman fekk musikken deira flytta heile lokalet til ei jazzbule i dei amerikanske sørstatane, med mellom anna Louis Armstrong-klassikaren «On the Sunny Side of the Street».

Det var Dylan-bandet Hurricane som fekk æra av å avslutte showet. Dei speler coverlåtar av den amerikanske musikaren Bob Dylan, og vokalistane er dei to sjefane ved kulturhusa i Sykkylven og Stranda, Hallstein Kurset og Sigurd Drege. Dei spelte fleire av Dylan sine kjende låtar, mellom anna «Man of Constant Sorrow», og fekk òg med seg Tricia Boutté-Langlo som gjestesolist på «Knockin' on Heaven's Door». Dei fekk ståande ovasjonar av publikum som hadde teke turen.

Impulsivt

Etter konserten er det ein blid svenske som møter lokalavisa i kafeen på kulturhuset. Anders Adolfsson fortel at ideen til festivalen berre kom plutseleg.

– Det var vel to veker sidan, trur eg. Det hadde ikkje skjedd noko på ei stund, så då tenkte eg at vi måtte få til noko igjen, fortel han.

Etter dette tok han nokre telefonar, og fekk på kort tid samla eit stort team med lydfolk, scenefolk og artistar.

– Gjengen her er heilt fantastisk, seier han.

Også konferansier Aksel Kolstad kjem bortom for ein prat. Han fortel at når han ser det er Adolfsson som ringer, er det som regel fordi han har ein eller annan sprø ide.

– Og han gjennomfører det. Det er heilt fantastisk, seier Kolstad.

Sjølv om Adolfsson er svensk, har han budd på Stranda i lang tid. Han syns det er stas å få vist fram Sunnmøre til eit stort internasjonalt publikum.

– Variasjonen på konserten i dag viser kor stort spenn det er av artistar på Sunnmøre, og så er det ekstra artig med Hurricane, der både kulturhussjefen på Stranda og kulturhussjefen i Sykkylven er med, seier han.

Austlendingen Kolstad har òg vore ein del på Sunnmøre. Han seier det er noko spesielt med å spele på Stranda.

– Måten publikum tek imot musikken her er heilt unik, seier han og legg til at han håper å kunne ha ein solokonsert i bygda, saman med eige orkester.

– Koronatida har gitt mykje inspirasjon, så det blir nok nokre komposisjonar basert på det framover, og nokre basert på naturen her, seier han.