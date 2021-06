Fekk endeleg samle publikum til konsert

Kultur

Lik dei fleste andre kulturaktørar har det vore lite konsertaktivitetar for Sykkylven Janitsjarorkester det siste året. No er heldigvis smittesituasjonen slik at det går an å arrangere konsert innandørs, og ved hjelp frå sponsor Sparebanken Møre inviterte orkesteret, som feirar 100-årsjubileum i år, til sommarkonsert i Sykkylven kyrkje. Sjølv med sommarsola lysande frå blå himmel utandørs, var det fleire som hadde teke turen denne tysdagskvelden.