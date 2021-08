Kultur

Då Nyss kom til Øvre Ljøen denne kvelden låg tåka tungt over konsertarenaen. Likevel var det mange som hadde møtt opp og var klar med regnklede, sitjeunderlag og teppe. Under amfiet var det nesten kamp om plassane og etter at første artisten Kristian Haug var kome på scena var det framleis publikummarar som strøymde på. Køen til baren var lang og det var god stemning blant publikummarane som hadde trassa regnvêret.