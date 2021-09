Steely Dan inntek snart Sykkylven kulturhus

Det er berre to små veker att til dei to showkveldane med Steely Dan-musikk på Sykkylven kulturhus. Prosjektbandet Home At Last øver så sveitten silar, og arrangørane i Roger Waters-klubben jobbar med rekvisittar og andre effektar som må til for å gjere storsalen i det trauste kulturhuset om til ein klubb på Manhattan. Enno er der nokre ledige billettar til fredagen.