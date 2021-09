No må du vente enno lenger for å sjå Tom Cruise hoppe frå Helsetkopen på kino

Kultur

For eitt år sidan på denne tida sette Tom Cruise Sunnmøre og Romsdalen på hovudet då han var her for å spele inn scener til storfilmen «Mission Impossible 7». Eigentleg skulle filmen ha premiere i slutten av november i år, for så å bli flytta til mai 2022, men no har filmselskapet Paramount bestemt seg for å flytte premieren enno ein gong.