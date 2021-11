Sprek hundreåring inviterer til jubileumskonsert

Kultur

– 2021 er eit jubelår for korpslivet i Sykkylven. Det er no 100 år sidan engasjerte ungdomar i bygda vår starta opp med korpsaktivitet. Vi som er aktive i dag ønskjer sjølvsagt at dette skal feirast, seier Marit Bratli, leiar i Sykkylven Janitsjarorkester. Ho legg til koronapandemien og restriksjonane kring smittevern har gjort det utfordrande å planleggje og gjennomføre arrangement den siste tida.