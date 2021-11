Kultur

Etter å ha spelt for fulle hus i ein månad på Christiania Teater med soloframsyninga «Stardust», ser Hilde Louise Asbjørnsen fram til å endeleg kunne spele for det sykkylvske publikum igjen. Saman med pianist Anders Aarum lovar ho å servere julestemning både fredag kveld og under lunsjkonserten laurdag.