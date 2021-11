Ønskjer å spreie lys i den mørkaste tida i året

Kultur

I det gamle Romarriket vart uttrykket Adventus Domini (Vi ventar på Herren) – brukt om tida like før ein viktig person skulle gjeste ein stad eller ein by. Då var det mange ting som skulle ordnast og gjerast i stand. Vi kjenner på det same her til lands,- t.d. ved kongebesøk. Alt skal vere planlagt: raud løpar, program, taler, mat, musikk … Høgtid og forventning. Kongen kjem!