Kultur

– Det er eit mylder av julekonsertar og kulturarrangement som skulle hatt innspurten sin no før jul. Sjølv hadde eg tre utselde julekonsertar førre veke, der arrangørane måtte kutte ned publikumstalet kraftig. Dei måtte ringe rundt for å høyre kven som kunne tenke seg å bli heime, slik at vi kunne gjennomføre med få nok folk i salen, seier artist og sykkylving Hilde Louise Asbjørnsen til Nyss.