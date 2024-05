Knusende seier for Stordal 2 / Ørskog 2

Stordal 2/Ørskog 2 snudde 0-1 til 5-1 over Sykkylven 2 i 6. divisjon, Sunnmøre - avdeling 1 - vår i fotball for menn. Dette var sesongens første tap for Sykkylven 2.