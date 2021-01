Positive signal til Rema-bygget

Meiningar

Ikkje uventa har det vore stort engasjement i samband med at Rema vil etablere seg ved Kaitrappa på Aure. Eit spektakulært bygg som likna på operahuset i Oslo var oppe til handsaming i Nærings- og utviklingutvalet (NU) sist måndag. Med sju mot to røyster gjekk utvalet inn for at administrasjonen i Sykkylven kommune skal halde fram samarbeidet med REN Sykkylven AS som eig Rema-tomta ved sjøfronten. Etter gjeldande godkjent reguleringsplan kan Rema bygge inntil fire etasjar, men deira planar går ut på å bygge berre ein etasje.