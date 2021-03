Storfjorden og renseanlegget på Kvasneset

Meiningar

På nyss.no, 20.feb, uttrykker Storfjordens Venner (SV) bekymring for hvilken virkning et renseanlegg på Kvasneset i Sula vil ha på vannmiljøet i Storfjorden. Et sentralt punkt er en påstand fra Bernt Aspehaugs (BA) innlegg i Sunnmørsposten 5. februar:

«...oksygenet i bunn av fjorden (har) blitt redusert med bortimot 43 %. Da ifølge laveste målingen fra 1998 som er 4,5 ml/liter vann og den laveste målingen fra Overvåkingsrapporten som er fra 2019 er på 2,58 ml/liter vann.»

BA skriver her om Geirangerfjorden, men det kommer ikke klart fram i SVs innlegg.

Resultatet er såpass oppsiktsvekkende at det er verdt å se nærmere på.

BA har sammenlignet noen få data plukket fra to rapporter. Den første er Storfjordundersøkelsen - en oppsummering av Havforskninginstituttets (HI) måledata fra høsttoktene i Storfjorden, 1991 – 98. De fem siste årene ble oksygeninnholdet i vannet målt like innenfor Brudesløret i Geirangerfjorden (St. VI) ned til bunnen på 185 m.

Den andre, «ØKOKYST – DP Norskehavet Sør (I). Årsrapport 2019», er utarbeidet av Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Den inneholder 32 O 2 -målinger tatt i 2017 - 19 ved Korsen (VR51), tre km lenger ute i fjorden. Dette er det dypeste området i Geirangerfjorden (258 m).

Utgangspunktet for BAs regnestykke er O2-konsentrasjonen i sjiktet mellom 100 og 150 meter på 90-tallet, 4,5 ml/l. Sammenligner vi med målinger gjort i 2017-19 på 100, 125 og 150 m dyp, er endringene på hhv. +2,9 %, + 0,7 % og - 4,5 %.

For å påvise oksygensvikt i fjorden er det mer interessant å se på verdiene i dypvannet. NIVAs målinger fra Korsen viser at O 2- mengden varierer gjennom året med et minimum om våren. BA har valgt ut den absolutt laveste vårverdien, 2,58 ml/l. Den sammenligner han med den tidligere nevnte høstverdien på 4,5 ml/l, som ikke er målt ved bunnen, òg på et annet sted i fjorden. Utfra det konkluderer han: «oksygenet i bunn av fjorden (har) blitt redusert med bortimot 43 %».

NIVAs nyere målinger fra Korsen varierer fra 2,58 til 5,25 ml/l, med et gjennomsnitt på 3,99. Det finnes ikke eldre bunnmålinger fra Korsen, bare fra stasjonen lenger inne. Bunnmålingene fra 90-tallet har et snitt på 4,76 ml/l, d.v.s. at de nyere målingene ved Korsen er 16 % lavere.

Målingene er ikke direkte sammenlignbare av to grunner - forskjellig dyp (185 vs. 258 m), og på den indre stasjonen viser sjøkartet steinbunn som indikerer mere strøm, mens bunnen ved Korsen er mudder.

Det kan være like riktig å sammenligne med O 2 -nivået rundt 200 m i 2017 – 19, og da er nedgangen på 10 %. Begge deler er ganske langt unna en reduksjon på 43 %.

Et annet spørsmål som det får være opp til fagfolk å uttale seg om, er om målinger fra Geirangerfjorden, innenfor to terskler, er representative for hele Storfjord-systemet.

Det finnes færre målinger gjort lenger ute i fjorden, men i 94-98 målte HI verdier mellom 5,4 og 6 ml/l på 390 m sør for Emblemsvågen. Våren 2020 fant Rådgivende biologer 4,6 - 5 ml/l i dypvannet på 430 m sør for Sunde, en verdi som gir tilstandsklasse I, Svært God, for dypvann. De nyere verdiene er lavere, men igjen er det snakk om ulike målestasjoner, og til ulike årstider.

SV er bekymret for et renseanlegg på Kvasneset kan bidra til «ubalanse av prosessane i fjorden og i verste fall føre til kollaps i økosystemet». Da bør vi sammenligne utslippene i dag med det vi kan forvente fra et nytt anlegg. Oksygenbelastningen for slike utslipp oppgis som regel i personekvivalenter (pe). Forurensningforskriften definerer 1 pe som «den mengden organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5, på 60 g oksygen per døgn»

Det er i dag flere utslipp av avløpsvann og kloakk på strekningen fra Solavågen til Flisneset. De kommunale anleggene RA6 (Flisneset), RA15 (Løvika) og U4 (Sunde), hadde i 2020 et samlet utslipp på minst 10600 pe. Disse anleggene vil bli sanert dersom Kvasnesanlegget blir bygget.

I tillegg er det flere mindre utslipp i området. I Sula kommune er det ca. 115 private slamavskillere med utslipp til Storfjorden. Disse utgjør et utslipp på rundt 450 pe. Inne i Vegsundvågen er det et kommunalt utslipp på 98 pe og flere private, urensede utslipp.

Renseanleegget på Kvasneset prosjekteres for å ta imot urenset avløp fra 70000 pe, med en rensegrad mellom 80 og 90 %. Minstekravet for et sekundærrenseanlegg er 70 % reduksjon av BOF 5 . En rensegrad på 85 % vil gi et utslipp tilsvarende 10500 pe. Dette er et tilnærmet like stort utslipp som i dag. Hvis vi ikke bare fokuserer på Storfjorden, så vil vi i tillegg fjerne ca. 30000 pe fra Borgund- og Ellingsøyfjorden.

I debatten rundt renseanlegget har det vært reist tvil om anlegget klarer å oppnå høy nok rensegrad. Store sekundærrenseanlegg som Tønsberg og VEAS hadde i 2018 en rensegrad på hhv. 87,6 og 90,1 % inkl. overløp, så rensegrader opp mot 90 % er mulig. Det har også blitt hevdet at så lenge Ålesund ikke ordner opp i problemene med fremmedvann, så vil rensegraden kanskje være så lav som 40 %. Fremmedvann i avløpssystemer er et problem i hele landet, og Tønsberg og VEAS oppnår sine høye rensegrader med 44 og 70 % fremmedvann.

Aspehaug spør hvor mye forurensning fjordene har potensial til å rense uten å bli «illeluktende og livløse pøler». Hvis vi skal sette opp et oksygenregnskap for Storfjorden, kan vi ikke utelate den største utgiftsposten, oppdrettsnæringen.

Kvasnessaken er en viktig og vanskelig sak som krever mye tid å sette seg inn i. Storfjordens Venner avslutter med «Vi har tillit til at politikarane i Ålesund og Sula finn ei løysing til det beste for både folk og fjord». Som kommunestyrerepresentant i Sula er jeg en av dem, og jeg takker for tilliten.