Etterlyser ordførar Tryggestad si haldning i Hofseth-saka

Meiningar

Strandaordføreren skjule seg bak ein mur av tausheit og bedriv eit velutvikla skyggespel når det blir stillt kritiske spørsmål til uttalelsa han har gjort i pressa vedrørande tilgrising av kulturminne i Stranda.

For litt sia kika eg som vanlig ut kjøkenglaset og blei oppmerksom på en uvanlig båt-aktivitet heilt inn under Skafjellet. Eg stussa litt fysst før eg etter kvart skjønte at eit nytt oppdrettsanlegg var i ferd med å bli montert direkte opp på Kulturminne-gravplassen for dei so omkom i Skafjellulukka. Men eg fekk kaffien i halsen då eg såg min eigen ordfører Jan Ove Tryggestad uttrykte seg i lokalavisa Nyss.no og uten snev av ettertanke sa dette ikkje hadde vesentlig betydning for plasseringa av det nye anlegget (som forøvrig politiske aktører i Stranda Kommune eg har vore i kontakt med føler seg lurt te å tru skulle ligge ved «Urdaneset») med det som resultat at kloakken tilsvarande ein by med 50.0000 innbyggera frå anlegget man trudde skulle ligge ved «Urdaneset» blir dynga rett ned i kulturminne-grava ved «Skafjellet»!?? Enten må dette være gjennomtenkt eller ikkje tenkt på i det heile tatt.

Uansett etter mi meining er begge alternativa like skjemmande for saka. Vi snakker tross alt om eit Kulturminne som Stranda Kommune hedrar med ein eigen minnestein på kaia vis a vis Skafjellet i Stranda Sentrum. Det virker nesten «sjarmerande» når utbygger søker om «Urdaneset» og syntes namnet var so fint at han like godt gav anlegget sitt det namnet og la det ved «Skafjellet». «Artig» å tenke på om ein hadde benytta same teknikken på busshaldeplassane i Oslo.

Ordførar Jan Ove Tryggestad har i tillegg ein ivrig applauderande Frank Sve kikande fram bak ordførerryggen. Dei i tospann er som en «Cover-versjon av Pompel & Pilt» når dei gir si tilslutning utan å informere i saka om dette lokale kulturelle faktum Kulturminnet utgjær. Med dette bidreg dei direkte eller indirekte til at den at «den nye disponenten i Storfjorden» Roger Hofseth i Hofseth Aqua as kan forurense etter forgodtbefinnande. Det verste er at oppdrettaren betaler knapper og glansbilde for dei enorme areala han bruker og forbruker te å tjene titals millioner.

Det ordføraren av en eller anna merklig grunn og etter mi meining tydeligvis føler seg trygg på, er at han ikkje trur at andre har oppfatta og ser at oppdrettsnæringa har nakketak på han og resten av dei i Formanskapet som gav si tilslutning av meir massiv forurensing i forhold til lovnadane om utbygging av Røbbervika. Frank Sve som på den eine sida prøver å slå politisk mynt på eit nytt renseanlegg ut i Ålesundområdet og er kvasst negativ til dette, samtidig som han bråsnur og nesten auforisk framelskar et endå meir forurensande oppdrettsanlegg rett ut om si eiga stuedør. I tillegg kline han te med tannlause argument om arbeidsplasser og inntekter utan samanheng med det nye oppdrettsanlegget. Han burde kanskje bruke sin eksplosive energi til å forlange «husleige» te en kvadratmeterpris som gjenspeiler attraktiviteten av brukt areale meir enn å velvillig gi vekk arvesølvet vårt nesten gratis.

For meg er det viktig å understreke at eg ikkje har eller har hatt som målsetting å ettergå lovlighheita eller eventuelle ulovligheite eller dei gråsonene Ordføraren har bevega seg i under saksbehandlinga. Men å kjenne konkret på unnlatenheita han har lagt for dagen gir en naturlig, intuitiv reaksjon at her er det nokke som skal skjulast?

I hvert fall når ein i løpet av ei lita vike opplever korleis han behandler vanlige folk. I dette tilfellet meg sjøl når eg spør han direkte om han ikkje synes det e drygt å gi ei ukritisk tilslutning til at en so ikkje har adresse i Stranda, so ikkje skatta te Stranda, so ikkje skape nye arbeidsplassa te Stranda, so er eigd av Japanera og Kinesera skal kunne kome å fylle et Kultrurminne med kloakk.

At èg personlig er uenig i dette skal ingen være i tvil om. Eg er uenig med alle som meinar at det skal dumpast haugevis med kloakk ned under Skafjellet. Sjølv om det blir dumpa berre èn dag, ett år eller fleire.

Når min eigen ordørar i tillegg legg eit stillheitas slør rundt seg når eg henvender meg, so triggar dette både nysgjerrigheit og rettferdigheitssans. En føle intuitivt at Jan Ove Tryggestad sitt reaksjonsmønster tilsei at han har vesentlige ting å skjule og får administrativ panikk når nokon ser han i kvitauget.

Med slik egenopplevd oppførsel og effektiv manipulering ser eg kjapt at å be om å få informasjon på hass banehalvdel er virknings for ikkje å sei meiningslaust. Han lovte gang på gang å ringe tilbake. Fysst då eg la tyngde bak mitt ønske i form av en video for å få han i tale, etter at han då allereie to ganger hadde brutt sine egne løfter om å ringe tilbake, so ringde han. Eg vektla då skjendinga av kulturminnet og den visuelle forureininga av det utrulig vakre scenarioet over bygda og fjorden frå Roalden som beviselig er verdt millionar av kroner og kva ei feil plassering av et oppdrettsanlegg ville påføre alt dette av skade.

Min litt tabloide påstand til Tryggestad var at et oppdrettsanlegg vil påføre et stort tap av vakker natur som beviselig blir spredd og snakka om over heile verda. Dette ligg naturlig i tida. Er det noko i dag seriøse respekterte medier ikkje liker, så er det politikere med to ansikt. Då virker det litt rart at et oppdrettsanlegg har tilegna seg «carte blanche» te å forsyne seg so mykje ein vil av den indrefileeten Storfjorden er. «Som en røv i en hønseflokk».

Men for at vi skal få igjen so det monna må det ligge ei naturlig forutsetning om vi har en ordfører med pondus og ikkje en so stikk haudet ner i fjørå når det blæs litt ront øyrene.

Eg bad om svar på dette:

1: Er det slik at det utan motforestillingar er greit å skitne til et kulturminne med kloakk på linje med 50.000 personer.

2: Såg han motsetningsforholdet i den verdien panoramaet frå Roalden har for Stranda når han velsignar et digert oppdrettsanlegg med en foringsflåte på 600 kvm i to-tre etasjer plassert midt i alt det vakre. Forøvrig det same utkikspunktet der KYGO hadde konsert, sett over heile verda. Er det kanskje et poeng at ikkje oppdrettsanlegget var på plass.

Etterpå denne samtalen fekk eg den tredje uoppfordra lovnaden frå ordføraren som han naturligvis ikkje hadde til hensikt å halde.

Det han lovte høgt og tydelig var at han uansett kom til å ringe meg over helga, no sist Måndag og etter som han sa hadde fått kontakta Fylket i Molde for å høyre ka dei meinte om mine framførte bekymringer.

I skrivande stund har han ikkje ringt tebake og heller ikkje svart på det eg spurte om. Berre alt anna. Å stå igjen fornedra og stum gir en ekkel følelse.

Hadde han foreksempel ringt og forklart at han hadde grunnlag for å halde opplysningar om eit kulturminne utanom saksbehandlinga eller at det ikkje på nokon måte hadde relevans slik eg framstillte det, ville eg ha takka for at eg fikk dette stadfesta og ordføraren ville aldri høyrt frå meg igjen.

På Onsdag kom det ikkje en telefon, men ei blekke frå ordføraren med ei røys med datoer utan vedlegg i ei skjematisk framstilling av saksbehandlingstidspunkta i saka. Eg fekk en god gammaldags Filofax-følelse då eg så for meg arbeidet so va lagt ned i år gå gjennom skasgangen siste året. Fysst var eg sikker på at brevet var feilsendt, før eg faktisk måtte innsjå at dette var svaret ordføraren var i stand te å gi meg.

Det eg fekk tilsendt i forhold te deg eg med rette bad om, såg meir ut som det var sendt frå ein so «ikkje hugsar frå tolv til middag» og basolutt heilt på sida av det eg spurte ordføraren om.

Eg føler ikkje eg har behov av å hauste erfaringer frå ordføraren i Stranda for å vete at:

«If you enter the ring, you must be prepared to be knocket out».

Dette er ei læresetning eg har vore nødt å ta fram månge gonger sjølv, når eg har stått i utfordrande situasjoner og «alle» ser meg. Ikkje som eit namn på ei kontordør eller som en signatur på et dokument.

Men som fysisk person i offentligheita der eg sjøl har bedt om lov til å være. Slik sett set vi to i same båt.

Om eg fortsatt ønsker tilliten for å kunne utøve jobben eg elskar mest av alt er det dummaste eg kan gjær, er å halde meg i skjul.

Det einaste «positive» i all fornedrelsen som ligg i å bli tjuvtriksa av sin egen ordfører er inspirasjonen det gir te å spele vidare på min halvdel og ikkje hass.

Bevege meg i et terreng der eg også kjenne stiane.

Dette har ført meg hit, her eg stille og rolig set å skriv ditte innlegget. Et innlegg eg heller ikkje forventer at alle kanskje hverken er interressert i eller er enig i.?

Pga av Covid 19 og alt det vonde rundt dette har det vore mangel på inspirasjon siste året til å skrive tekster og lage nye melodier. Dette løsna skikkelig no med dei nye erfaringane eg har fått oppleve siste vikå.

Plutselig ligg det et par feridige nye teksta som allereie er tonesatt for innspeling i studioet eg bruker i Florø. Dette blir en «gladlåt» om laks og lus og forskjellig anna.

En anna måte å sei det på er at den sannsynligvis ikkje vil bli valgkampsang for hverken den eine eller andre.

Det er fint å spele på ei scene der unota og feil dur blir avslørt umiddelbart.

Då hjelp det lite å vise te at «eg spelte reint 20. Juni i 2020».

Takk Jan Ove, du er en skikkelig go`kar.

Helsing PK