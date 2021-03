Strenge tiltak

Meiningar

Det har vore store diskusjonar etter at ordføraren i Molde, Torgeir Dahl (H) yppa seg om fordelinga av vaksinane som våre helsestyresmakter fortløpande får hand om. At 330 kommunar må gi frå seg nokre vaksineampullar til Oslo-regionen og andre stadar der smitteauken har eskalert, kan ikkje vere avgjerande. Her er det snakk om å måtte gi frå seg tre prosent av vaksinane. Ordførarane i Stranda og Sykkylven, Jan Ove Tryggestad og Odd Jostein Drotninghaug har uttalt at dersom det skulle bli ein liten reduksjon på fordelinga av vaksinane, så slår ikkje dette merkbart ut. Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som styrer fordelinga av vaksinane, og det ligg ein fagleg grunn for kvifor fordelinga vart noko skeiv.