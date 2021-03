Hvor ble det av distriktspolitikken?

Meiningar

Garantiinstitutt for eksportkreditt (GIEK) kan ikke legges til Oslo, med den maritime klyngen og øvrige eksportnæring på nordvestlandet er det naturlig at hovedkontoret for en slik institusjon legges til dette området.

Man kan lese i lørdagens utgave av Sunnmørsposten at det er sterke krefter i Sp som har fått snudd partiet og de vil nå at hovedkontoret skal etableres i Groruddalen. Det er mulig at enkelte andre partier ser på Groruddalen som distrikts Norge, men vi hadde ikke helt sett den komme fra SP.

INP har programfestet at vi ønsker en radikal desentralisering av særlig kunnskapsarbeidsplasser. Det finnes i dag ingen fornuftige grunner til at dette skal ligge i Oslo. Covid-19 utfordringene har gitt oss et digitalt dytt inn i fremtiden. Hele landet har, kommunikasjonsmessig kommet mye nærmere hverandre enn vi var for bare et år siden. Flytting av tingretten til fylkeshovedsteder, skattekontor og sentralisering av NAV har nærmest drenert utkantstrøkene for verdifulle kunnskapsarbeidsplasser. Det er faktisk gammelt tankegods å tro at alt nødvendigvis må ligge i Oslo eller fylkeshovedstedene. Til tross for store overføringer sliter distriktene med fraflytting.

Ved å legge GIEK til Oslo området ser vi nok en gang et fravær av konsekvenspolitikk. Å legge GIEK til der næringen selv holder hus, må være noe av det mest naturlige ting i verden, det er det vi i INP kaller sunn fornuft.

I den digitale verden vi har løses mye via internett, telefon osv. Men det er faktisk noe med å etablere kunnskapen for en næring som opererer i det internasjonale markedet, ikke minst nærhet til kundene. Med tanke på NTNU har etablert utdannelser som sammen med en slik institusjon vil kunne etablere et godt faglig miljø til gode for både NTNU, NMK, GIEK og et stort antall eksportbedrifter i området.

Den maritime klynge i Møre og Romsdal er tett knyttet sammen, bedrifter er avhengig av hverandre for å holde ordrebøkene fulle og ha aktivitet. Senest i dagens utgave av Sunnmørsposten (8. mars) kan man lese at 70% av eksportbedriftene i fylket ikke benytter seg av de støtteordningene som finnes. Det er i den sammenheng 3 faktorer som trekkes frem:

1. For lite kunnskap, spesielt i små og mellomstore bedrifter.

2. For lite fleksible løsninger.

3. Avstand.

Når 70% av eksport bedriftene ikke bruker støtteordningene som GIEK skal formidle, så vil ikke den andelen øke nevneverdig ved å etabler det nye hovedkontoret i Osloregionen. Støtteapparatet må dit hvor VERDIENE blir skapt. Når det i tillegg er estimert at en slik etablering vil medføre rundt 140 nye arbeidsplasser, kan ikke regionen sitte på gjerdet å la dette bli etablert i Oslo området.

Møre og Romsdal INP ser det som helt naturlig at Hovedkontoret til GIEK etableres på nordvestlandet, da gjerne i nærheten av Ålesund og det etablerte miljøet ved NTNU/NMK og den klyngen av eksportnæringen i distriktet.