Fornuftig å takke nei

Meiningar

Politikarane i Sykkylven kommunestyre hadde eigentleg ikkje noko val då dei måndag nok ein gong måtte handsame kjøp av Krikane barnehage AS. Det var under budsjettmøtet i desember i fjor at det vart vedteke at kommunen skulle kjøpe den private barnehagen for 11,5 millionar kroner. I ettertid viste det seg at vedtaket var lovstridig i høve retningslinene for finansiering ifølgje kommunelova. Dermed kom kjøpet opp til ny handsaming både i formannskapet og kommunestyret. Med justeringar var prisen no på 12,2 millionar kroner, og dermed måtte kommunen auke låneopptaket på inntil ein million kroner.