Meiningar

Det går mot ei felles legevaktordning utanom kontortid (kveld, natt, helg og høgtid) for kommunane Stranda og Sykkylven, men gjeld ikkje for bygdelaga Liabygda og Geiranger som har ei eiga ordning med legevakta i Ørskog og Ålesund. Sykkylven kommunestyre godkjende den interkommunale legevaktavtalen sist måndag, medan Stranda formannskap vart informert om den nye avtalen same dagen. Avtalen skal gjelde frå 1. juli i år.