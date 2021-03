Om feilplassering og feil namn

Meiningar

Mange er frustrerte over at oppdrettsanlegget til Hofseth ikkje er plassert ved «Urdaneset», men lenger inne. Det som frustrerer meg er at stadnamnet er feilskrive. Dette har no smitta til offentlege dokument, innlegg frå ordføraren, omtale i Nyss og innlegg frå alle som vil ha anlegget fjerna.

For det heiter Uraneset både i skrift og lokal uttale. Sjekk gjerne kart og bygdebok, eller gjer eit oppslag på Google som ikkje har med Hofseth-anlegget å gjere. Då finn du fort ut at i Storfjorden finst det ikkje eit einaste Urdanes.