Nabovarsel

Meiningar

Ålesund og Sula kommune planlegger i fellesskap et stort kloakkrenseanlegg på Kvasnes. Kvasnes ligger akkurat i kommunegrensa mellom Ålesund og Sula. Nærmere bestemt så ligger det i «fjordkrysset», innløpet, til fantastiske Hjørundfjorden og ikke langt fra innløpet mot Sykkylven. Utslippet fra dette anlegget vil bli i Storfjorden. Rådgivende Biologer AS har utredet konsekvensene av et slikt anlegg. De konkluderer med at et slikt kloakkanlegg vil ha «ubetydelig virkning» på fjorden. Jeg, og flere med meg, mener at rapportene har feil og mangler. Blant annet mangler det målinger av strømninger for store deler av vinterhalvåret. Rapporten viser også at strømforholdene i perioder vil føres østover og nordover. Så kjære naboer: vær oppmerksom på hvilke konsekvenser dette kan få for dere. Mattilsynet har sagt at «de er urolig for hvilke konsekvenser et kloakkrenseanlegg vil få ved utslipp i en fjord med så stor produksjon av laks og aure». Dette er dere, kjære naboer det gjelder for. Det er gyteområder for fisk i det aktuelle området. Ingen kan garantere for fisken i fjorden. Ifølge Elin Nerem som er prosjektleder, så har ikke konsekvenser for fisk vært vurdert. Dette fordi det ikke stod i bestillingen deres.

Ved strømbrudd eller annen driftsstans vil kloakken fra 70.000 (mulig flere) personer gå urenset rett i sjøen. Et slikt anlegg renser ikke kloakken for medisinrester, antibiotikarester og kjemikalier. Slikt vil altså gå rett i fjorden hver dag heile året… Hvordan vil dette påvirke økosystemet i havet. Det er ingen grenser under vann. Risikoen for at mye av dette vil bli ført innover i fjordene er til stede og er vi villig til å risikere det?

Er det dette vi vil? Tør vi satse på at et slikt enormt kloakkanlegg i en fjord er det rette, til tross for så mange usikkerhetsmomenter? Fjordene våre er unike. Mange fjorder i Norge lider i dag. Det gjør ikke Storfjorden og vi må sørge for at det fortsetter. Vi ønsker da ikke å la neste generasjon arve våre miljøsynder? Det er nå vi må gjøre de rette valga. Så lenge vi ikke har god nok kunnskap om de miljømessige konsekvensene må ikke dette anlegget bli bygget. Vi kan ikke ofre inngangen til Verdsarvfjorden ved å gjøre samme tabbe som ble gjort i Borgundfjorden og Ellingsøyfjorden. Begge er nå veldig forurenset, i likhet med alt for mange andre fjorder i Norge. Vi må STOPPE, TENKE OG HANDLE. At Sula kommune har fått «kniven på strupen» pga. dårlig kloakksystem kan ikke de omliggende kommunene ta byrden av.