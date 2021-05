Det begynner å bli lenge siden!

Meiningar

8. mai 1945 ble Norge fritt etter fem år med okkupasjon og siden den gang har vi feiret frigjøringsdagen. I 2010 vedtok regjeringen at dette også skulle være en dag til heder og ære for landets mange veteraner, vi fikk frigjørings- og veterandagen. For andre land er dagen kanskje bedre kjent som Victory in Europe Day (VE-day) og markeres på ulike måter rundt om i Europa.

Andre verdenskrig ble vunnet med makt, men den startet med holdninger. (Erna Solberg, 2016)

8. mai er vår frihetsdag og vår fredsdag. En dag for å minnes og for å hedre, en dag for ettertanke og refleksjon, og en dag for å feire.

Normalt legges det opp til ulike markering med litt pop og prakt ulike steder i landet. Men også i år blir vi amputert av en pandemi som hengende over oss. Vi opplever for andre gang etter 2. verdskrigen at vi som bor i Norge i dag, ikke har mulighet til å samles som vi skulle ønske. At vi ikke har frihet til å gjøre som vi vil.

Vi mennesker har egen evne til å lukke øynene hvis ikke problemene står på trappen. Det er en del av vår måte å håndtere ulike utfordringer i hverdagen. I over et år har vi smakt på det å leve med innskrenkinger for hvor og når vi kan reise, hvem vi kan møte eller hva vi kan gjøre. Plutselige endringer som griper inn i vår hverdag og viser vår sårbarhet for nettopp vår frihet, kommer nå så nært. 17. mai feirer vi får grunnlov, men 8. mai feirer retten til nettopp å ha denne friheten, spesielt etter 1945.

Noe fakta om krigen i Norge 1940-45

2000 nordmenn i de væpnede styrker falt i kamp falt i kamp i Norge eller utlandet.

3638 sjøfolk i handelsflåten omkom ved krigsforlis.

1779 sivile mistet livet under bombardement, senkninger og andre krigshandlinger.

2091 deltagere i motstandsbevegelse ble drept.

366 motstandsfolk ble dømt til døden og henrettet.

161 falt i kamp, under arrestasjon ved razziaer o.l.

130 mistet livet i fengsel og konsentrasjonsleirer i Norge

1530 mistet livet i Tyskland, av dem 740 jøder (bare 21 av de deporterte opplevde frigjøringen).

Til sammen kostet krigen 10262 norske statsborgere livet, av dem var 883 kvinner.

40.000 norske kvinner og menn har sittet i tyske eller norske fengsler og konsentrasjonsleirer.

Over 100.000 nordmenn har tjenestegjort i hundre ulike internasjonale operasjoner, i over 40 land, i fire verdensdeler. Alle, etter at Storting og regjering hadde bestemt at nettopp vi skulle være der med vårt nasjonale bidrag.

Hvem eller hva du ønsker å markere på frigjørings- og veterandagen er din personlige sak. Om det ikke er for deg eller en av dine, så husk flagget for alle oss andre i dag. For alt vi har, for alt vi er!

Gratulerer med 8. mai.