Er det slik vi vil ha det?

Meiningar

Fråsegn frå Stranda Ap, Stranda H, Stranda Krf, Stranda MDG og Stranda Sp.

Vi viser til brev frå Frank Sve i Stranda Frp, dagsett 29.04, 30.04 og 04.05, til Stranda kommunestyre, Stranda kontrollutval, ordførar og rådmann i Stranda kommune. Kopi av breva er også sende til Nyss og andre aviser. Breva rettar sterkkritikk mot administrasjon og ordførar i Stranda kommune med skuldingar om at desse ikkje utfører pliktene sine på ein skikkeleg måte.

Underskrivne parti kjenner seg ikkje igjen i påstandane frå Frank Sve og Frp. Feil kan sjølvsagt bli gjorde, ingen er feilfrie, men kritikken er heilt urimeleg og forfeila. Vi meiner at bygdelaga blir tildelte løyvingar ved politiske vedtak, og at administrasjon og ordførar til ei kvar tid prøver å styre kommunen etter beste evne. Den økonomiske situasjonen i kommunen avgrensar kva som kan setjast igang, men ulike prosjekt blir løyste og iverksette etter det som økonomiplanen tilseier og tillet.

Partia som skriv under denne fråsegna, er sterkt ottefulle over klimaet i formannskapet og kommunestyret. Fleire representantar torer ikkje å ta ordet iulike saker grunna hersketeknikken til somme representantar frå Frp. Seier einseg usamd med desse, risikerer ein ufine svar, og desse skal alltid ha siste ordet. Slik kan vi ikkje ha det, og her må bli ei endring. Vi er sterkt redde for at dette miljøet vil medføre at ingen vil stille på liste ved neste kommuneval, og det blir vanskeleg å rekruttere personar til administrasjonen i kommunen.

Stranda kommune er ein stor og viktig arbeidsplass, med arbeidsgjevaransvar for meir enn 400 menneske. Skal vi kunne utvikle denne store organisasjonen, er det krav om godt leiarskap. Det politiske ansvaret er tydeleggjort gjennom kommunelova. Det er difor med undring vi registrerer, at ein av dei fremste folkevalde i kommunen, kjem med stadige lesarinnlegg der han framfører svært sterk kritikk både mot politisk og administrativ leiing.

Ytringsfridom er eit grunnleggjande hovudprinsipp i norske lover, og det er ikkje slike ytringar vi vil kritisere. Men mangel på form og sakleg innhald held ikkje mål. Kommunestyret i Stranda har også ansvaret for arbeidsmiljøet i Stranda kommune, og dette er sterkt lidande gjennom angrepa framsett mot rådmann, administrasjon og ordførar.

Representantane i politiske utval brukar av fritida si fordi dei er glade i kommunen og ynskjer å få til ei god utvikling. Eit godt miljø, med samarbeidsvilje og -evne, må vere sentralt for å få til dette. Stadig og ufin kritikk av administrasjon, ordførar og kommunestyrerepresentantar tek vi avstand frå. Denne kritikken stel diverre mykje av arbeidstida og energien frå dei tilsette. Viss alle dreg lasset i lag, klarer vi å utvikle kommunen på beste måte.