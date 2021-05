Fleirbrukshall i Stranda, kvifor blir dette prosjektet trenert?

Meiningar

Kven styrer Stranda kommune, rådmannen eller kommunestyret?

Kvifor blir ikkje vedtak i kommunestyret gjennomført av rådmannen?

14/12-2018, vedtok kommunestyret følgjande:

«14.12.2018 KOMMUNESTYRET

FRAMLEGG UNDER MØTET

Kommunestyret viser til planarbeidet for ny fleirbrukshall på grusbane ved Stranda ungdomsskule. Denne hallen er svært viktig for både idrettslaga i kommuen, men også for alle skulane her. Idrettslinjen ved spesielt Stranda VGS og Vestborg VGS har stor søknad, og ein slik hall vil vere heilt avgjerande for skulen sin utvikling og framtid.

Kommunestyret vil delta i dette prosjektet med inntil 5 million kroner, og kjem attende med modell for dette samt endeleg vedtak i samband med rekneskapsavslutning i juni 2019.

Samrøystes»

I kommunestyret den 18/12-2019 vedtok kommunestyret følgjande:

«Møtebehandling Vedtak

KOM- 134/19

18/12-2019

5. Kommunestyret ber rådmannen leggje fram sak ang mulig økonomisk støtte til den nye fleirbrukshallen på Stranda og flerbruksanlegget i Hyttehola, med hovudgrunnlag for bruk av investeringsmidlar ved eventuell kommunal eigardel i anlegga.

Vedtak samrøystes»

Kvifor blir slike vedtak i kommunestyret frå 2018 og 2019 aldri levert frå rådmannen?

Kva seier kommunelova om kravet til rådmannen om å etterleve og gjennomføre politiske vedtak?

Når har rådmannen fått løyve jamf kommunelova å berre gje blaffen i vedtaka i kommunestyrer?

Er det fordi dette er ei sak i Stranda tettstad, som er grunnen til at rådmann og ordførar ikkje bryr seg ?

Skal innbyggjarane i Stranda finne seg i dette?

Kvifor har vi ein ordførar som ikkje bryr seg om Stranda tettstad ?

Er ordføraren og SP kun til for bygdelaga i kommunen og ikkje ynskjer å arbeide for Stranda tettstad?

Kvar er det blitt av dei 5-10 mill kr frå Aquafondet, pengar som skulle brukast attende til ungdommen, skulane, innbyggjarane og fleirbrukshallen?