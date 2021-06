Gågata i Aure sentrum

Meiningar

Venstre fekk i sommar 2020 sitt forslag gjennom ei gågate i Aure sentrum og i august stod møteplassen klar for innbyggarane. Gågata vart avslutta etter sommaren og anlegget blei flytta til kaiområde haust 2020. Dei gode argumenta rundt alle dei positive ringverknadene, som denne møteplassen i Aure sentrum kunne ha for bygda vår, blei lagt i ein skuff og gløymt. Lat oss ta dei ut att og smake på dei ein gang til. I Sykkylvens samfunnsplan Skaparglede er det snakk om å bli ei attraktiv kommune å busette seg i. Innbyggarundersøkinga visar at kommunen gjer det bra på mange punkt, men ho påpeiker òg utfordringar knytt til sentrumsutvikling og eit sterkt ønskje frå befolkninga om betre tilrettelegging for gåande. Det eine er kanskje at dei gåande ikkje har noko å gå på (til dømes gangbru over Aureelva på fjordsida), men det andre er at dei ikkje har ein plass å gå til i Aure sentrum. Aure sentrum har for få uformelle møteplassar. Uformelle møteplassar er ein viktig del av eit levande og ikkje minst helsefremmande lokalsamfunn, der innbyggarar kan møtast. Uformelle møteplassar har potensialet til å knyte ulike grupper i befolkninga saman, på tvers av alder og kultur. Ein slik møteplass er inkluderande og kan motarbeide utanforskap fordi den set ikkje krav til kven du må vere for å nytte deg av den, alle har lov. Mødre, fedre, besteforeldre, barn, venner, kollegaar, forretningspartnar, turistar, gjennom reisande, politikarar og mange fleire – alle kunne møtast der, og berre fantasien set grenser for kva som kunne arrangerast der; ope idèmøte/idèdugnad (mtp rullering av ny samfunnsplan), spleisefest, matmarknad, talekonkurranse, open mic, minikonsert – you name it. Potensialet er stort. Eit av motargumenta for å ikkje ha gågata i sentrum var at den ikkje vart nytta (ofte nok?). Folkehelseverdien av slike møteplassar kan ikkje målast i antal gongar dei blir brukt. Folkehelseverdien av slike møteplassar er så mykje meir. Ein plass ein kan møte venner, kjente og ukjente, slå opp ein prat med ein sambygding, eller berre sette seg ned og puste inn livet som rører seg i sentrum - det er så mykje meir enn ei stengt gate. For dei som nytta Gågata hadde det ein stor verdi.

Helsefremmande lokalsamfunn er ikkje eit val – det er eit krav til kommunane. Kva argument kan slå det, lurer eg på? Verdien av uformelle møteplassar har ein stor meirverdi som kan knytast tett til å bygge sosial og kulturell kapital. Sosial kapital handlar om mellommenneskelege relasjonar og det er kanskje den største ressursen eit lokalsamfunn i utvikling har. Uformelle møteplassar som gågata bidrar til å utvikle tillitsfulle relasjonar mellom borgarane, og dei styrkar dermed fellesskapets evne til å løyse kollektive problem og utfordringar. Enkelt sagt: det har potensialet til å sveise folk saman. Folkehelseverdien av slike uformelle møteplassar kan heller ikkje målast i kven som brukar slike plassar. Det er ikkje godt nok å seie at det ikkje var alle i befolkninga som brukte gågata. At det kanskje var avgrensa på nokre grupper som brukte den meir enn andre, at nokon ikkje såg behov i å ha slike plassar i Aure sentrum. Skal vi utvikle sentrumet og samfunnet etter kva vi ikkje treng? Gågata var kanskje viktig for nettopp dei gruppene som brukte ho, og verdien ho hadde for desse slår vel utan tvil nullverdien ho hadde for motstandarane. Betydning av å ha ein møteplass i sentrum kan ha vore såpass stor og verdifull for dei som brukte ho, at det vog opp for dei som ikkje brukte ho. Mange i bygda var og er positive til gågata, og argumenta deira bygger i stor grad på nettopp det som er nemnt ovanfor. Men det har òg vore motstemmer med andre argument som dreidde seg om logistikk og vanskelege køyreforhold, om liv og røre etter klokka fem, rett og slett om ei endring i korleis det var før i sentrum. Dei dreidde seg ikkje om verdien av sosiale møteplassar som vårt lokalsamfunn sårt treng. Dei dreidde seg ikkje om at innbyggarane treng ein plass å gå til når sola skinn og ein vil møte vennar utanfor hagane sine. Dei dreidde seg ikkje om den kanskje største ressursen eit lokalsamfunn har, nemleg sosial og kulturell kapital som treng plassar som gir rom for å utvikle seg. Dei dreidde seg heller ikkje om at når Sykkylven kommune strever etter utvikling, så må endringar, store og små, tas med på kjøpet – og ikkje alle vil like dei. Bygdedyret hater endringar, hater inovasjon, hater når ting ikkje er som før. Vi må velje kven vi vil høyre på. Gågata fortener ein ny sjanse!