Meiningar

Det kan gå mot litt av ein valthriller under stortingsvalet i Møre og Romsdal til hausten. Den siste meiningsmålinga til Norstat på vegner av NRK viser at Høgre er fylkets største parti med ein oppslutnad på 23 prosent. Senterpartiet som fekk notert ein marginal tilbakegang på 0,6 prosent står framleis sterkt med 17,3 prosent. Også Frp fekk ein liten tilbakegang på 0,3 prosent til 18,3 prosent. Det var Arbeidarpartiet som fekk merke den store tilbakegangen med heile 3,5 prosent, og står no bokført med 20,8 prosent. Dette betyr at dei fire største partia kan dele dei sju direktemandata mellom seg: Frp, Høgre og Sp får to mandat kvar, medan Ap får eitt mandat, men kan lett få utjamningsmandatet. Av dei 169 stortingsrepresentantane, får Møre og Romsdal totalt sju representantar.