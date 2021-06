Meiningar

Den 27. januar hadde eg eit bilete i Nyss av eit Tysk krigskart som viste Stranda og deler av Sykkylven. Det har kome ynskje om å vise krigskartet over heile Sykkylven. Kartet har dessverre ein “brett”, kanskje frå bruk i eit tysk krigsfly.

Som Driftsingeniør for oppbygginga av Siesta vart det besøk på maskinmessa i Hannover for å finne ny teknologi for automasjon. Eg vart forbausa då eg fann eit tysk kart som viste blant anna Sykkylven. Påteikna: «Deutche Heereskarte nicht für die Offentlichkeit bestimmt. Herausgegeben im Auftrage d.OKH, Gen.St. dH. Chef des Krigskarten- und Vermessungswesens 1940»

Det er utruleg at Hitler kunne få utarbeidd så detaljerte kart til invasjonen i Noreg for over 80 år sidan. Lenge før Data, Internett og Mobiltelefonar var funne opp.

Sjølv i vår Data-tid har vi ikkje så detaljerte kartnamn som dette: Gjævenæs, Hundejd, Midgaard, Myrsæt, Kursæt, Hatlemork, Blakstad, Jarnæs, Riksem, Tjönæs, Vik, Aure, Grevstad, Eidem, Andestad, Furnæs, Aurdal, Fauske, Örsnæs, Sandvik, Opsal, Furestrand, Rönæs, Sovik, Klokk, Melsæt, Kraaka, Svinsæt, Ramstad, Skottet. Og den vesle staden Flaaen, over fjorden.

Vidare Skjortnæs, Ösekaret, Storhorn, Fause, Nysæter, Drottninghaug, Lade, Hole, Dravlaus, Brunstad, Velle, Fet, Strömme. Og ikkje å gløyme Velle Sæter og Brunstad Sæter. “Luftwaffe-Flygarane” som landa i Velledalen, hadde truleg med krigskartet. Dei hadde ganske sikkert fått informasjon om at «Sætrar» på krigskartet, var viktige «rømingsplassar ved behov».

Dei var vel glade for at dei hadde overlevd, då dei vart arresterte ein stad utanfor flyområdet.

Kanskje lever det enno personar som kan fortelje om denne hendinga, i Nyss.