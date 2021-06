Meiningar

Personell knytt til den nye legevaktordninga utanom kontortid, som gjeld kveld, natt, helg og høgtid for innbyggjarane i Stranda og Sykkylven, men ikkje for dei som bur Geiranger og Liabygda, hadde sist tysdag oppstartsmøte for å bli betre kjende med kvarandre. Her møtte kommuneleiingane, legane og sjukepleiarane som skal arbeide på legevakta, samt einingsleiarar og folk knytt til ambulanse, politi og brannvesen. Dei frammøtet fekk orientering om korleis legevakta skal bli organisert, og om samarbeid med ulike instansar som krisesenter, barnevernsvakt, overgrepsmottak og med ambulansetenesta i Stranda og Sykkylven.