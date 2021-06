Meiningar

Mange med meg har undra seg over at grunneigarane av tomta til den nye sentrumsskulen i Bakkeøyane får mellom fem og trettifem kroner per kvadratmeter, som må seiast er «Knappar og glansbilete» om ein samanliknar med sal av andre areal som til dømes til Sørestranda skule som i 2011 vart selt for 190 kroner per kvadratmeter, og no er indeksregulert til om lag 310 kroner. Det er Møre og Romsdal tingrett som har kome fram til denne erstatninga gjennom ein skjønnsdom.