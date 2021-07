1600 nye vindmøller for å elektrifisere sokkelen!

Meiningar

«SP vil elektrifisere sokkelen, noko som vil krevje 1600 nye vindmøller og milliardar av kr i utgifter som vil sender nettleiga og straumprisen til vanlege folk til himmels»

No må det jaggu snart ta slutt med greinalaus symbolpolitikk frå SP og andre raud/grøne parti, som liksom er imot å rasere Norsk natur, men som faktisk gjer dette med sine hjelpelause klimatiltak.

«Skal vi rasere Norsk natur i jakta på billig symbolpolitikk som ikkje vil hjelpe naturen eit komma»?

FrP er imot vindkraft på land og definitivt imot å elektrifisere sokkelen.

Per i dag er det eit lite kraftoverskot på 15–20 TWh her i landet, og dersom fleirtalet på Stortinget med SP i spissen skal elektrifisere sokkelen vil fastlandet mangle haugevis med straum, som etter ei nyleg utrekning altså vil medføre eit behov for 1600 nye vindmøller.

Som vanleg seier SP at dei ynskjer billigare straum, medan dei stemmer for praktisk politikk i Stortinget som medfører kraftig auke.

SP i praksis, seier ein ting og gjer stikk motsett!

Norsk næringsliv og det Norske folk trenger billig straum og føreseielege rammevilkår. FrP krev lågare nettleige og lågare straumpris. Stem FrP!

Frank Sve, Fylkesleiar, gruppeleiar og 2 kandidat til Stortingsvalet for Møre og Romsdal FrP