Norsk utenrikspolitikk må bli bedre

Meiningar

Norge gikk inn i Afghanistan i 2001 for å krige mot Taliban. Hva har man oppnådd der? Norge har brukt over 20 milliarder på krigen, og hva har man fått utav det, og hvor mange sivile mennesker har blitt drept der? Jeg har kilder på at Norge har deltatt i å drepe flere hundre sivile i Afghanistan. Dette får vi høre lite om i Norge.

Afghanistansutvalgets leder Bjørn Tore Godal har sagt at det Norge oppnådde ved å delta i krigen i Afghanistan var å tilfredsstille USA. I 2011 gikk Norge til krig i Libya etter henvendelse fra USA, utenriksminister Hillary Clinton, om Norge, Frankrike, Danmark og England kunne bombe Libya. Denne saken kom ikke opp i stortinget i 2011, og ble bare vedtatt av statsminister Jens Stoltenberg og utenriksminister Jonas Gahr Støre, samt andre i regjeringen. Hva oppnådde man i Libya? Vel, de fikk tatt livet av Muammar al- Gaddafi, og i tillegg bombet Norge Libya med 600 bomber som tok livet av mange sivile, og gjorde flere funksjonshemmede, ifølge mine kjenninger i Libya, som jeg traff i 2013.

Nå har forsvarsminister Frank Bakke-Jensen foreslått at Norge skal ha nye amerikanske militærbaser i Norge, på Sola, Rygge, Evenes og Troms. Jeg håper det nye stortinget vil gå imot dette og ikke følge USA i deres vanvittige krigføring som de fører verden over.

Tidligere stortingsrepresentant Thore Vestby, sier på et møte i Grimstad 9. august at man ikke kan vinne en krig. Begge sider taper uansett. Det er fint å høre at det er fornuftige Høyre-folk i Norge. Nå håper jeg at den nye regjeringen og storting vil bli mer selvstendige ovenfor USA.